Дакар, 23 октября, 2021, 07:03 — ИА Регнум. Девять человек пострадали в результате взрыва противопехотной мины в Сенегале, сообщает сенегальское новостное агентство.

Commons.wikimedia.org Сенегал и Гамбия

Сообщается, что трагедия произошла в департаменте Бигнона. Люди шли с пятничной молитвы, однако один из них наступил на противопехотную мину. В результате взрыва погибли четыре человека, еще пятеро получили ранения. Отмечается, что двое из них тяжелораненые. Пока ни одна из известных террористических группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Отмечается, что в департаменте Бигнона, расположенном у границы с Гвинеей-Биссау, действует несколько сепаратистских группировок. Они ведут партизанскую борьбу с правительственными войсками.