Москва, 23 октября, 2021, 07:01 — ИА Регнум. Девять лесных пожаров было ликвидировано за прошедшие сутки лесопожарными службами на территории России. Об этом 23 октября сообщила пресс-служба Авиалесоохраны.

Лесной пожар

Силами специалистов лесопожарной охраны в России за сутки было ликвидировано девять природных пожаров, общая площадь горения составила 765 га. По состоянию на 00:00 мск 23 октября на территории России действовали 12 лесных пожаров общей площадью 761 га.

Максимальная площадь пожаров зафиксирована в Свердловской области, здесь действуют два природных пожара, общая площадь горения составляет 85 га.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за сутки на территории России ликвидировали 19 природных пожаров общей площадью 1689 гектаров.