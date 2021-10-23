Вашингтон, , 06:55 — REGNUM Ряд ведомств начали изучать обстоятельства вывода американских войск в Афганистане по решению президента США Джо Байдена, сообщает газета The Wall Street Journal.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В частности, свои расследования начали в Пентагоне, Госдепе США, министерстве внутренней безопасности, минздраве и агентстве по международному развитию. Также они изучат порядок эвакуации дипломатов из Афганистана и закрытия дипломатических представительств. Все ведомства работают совместно с спецгенинспектором США по делам Афганистана Джоном Сопко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее расследование о завершении дипломатической работы в Афганистане администрацией президента США Джо Байдена начал американский Госдепартамент. Ведомство намерено изучить процесс эвакуации дипломатов, афганских беженцев, а также обстоятельства удара авиации США по мирным жителям в Кабуле.