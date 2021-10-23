Вашингтон, 23 октября, 2021, 06:55 — ИА Регнум. Ряд ведомств начали изучать обстоятельства вывода американских войск из Афганистана по решению президента США Джо Байдена, сообщает газета The Wall Street Journal.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

В частности, свои расследования начали в Пентагоне, Госдепе США, министерстве внутренней безопасности, минздраве и агентстве по международному развитию. Также они изучат порядок эвакуации дипломатов из Афганистана и закрытия дипломатических представительств. Все ведомства работают совместно с спецгенинспектором США по делам Афганистана Джоном Сопко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее расследование о завершении дипломатической работы в Афганистане администрацией президента США Джо Байдена начал американский Госдепартамент. Ведомство намерено изучить процесс эвакуации дипломатов, афганских беженцев, а также обстоятельства удара авиации США по мирным жителям в Кабуле.