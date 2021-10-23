Иерусалим, , 06:49 — REGNUM Шесть палестинских некоммерческих организаций признаны Израилем террористическими за связь с «Народным фронтом освобождения Палестины» (НФОП), 22 октября сообщается на сайте израильского министерства обороны.

Израиль и Палестина Иван Шилов © ИА REGNUM

Речь идет о таких организациях, как «Союз комитетов палестинских женщин», «Ассоциация поддержки заключенных и прав человека», «Бисанский центр исследований и разработок», «Организация Аль-Хак», «Международная организация защиты детей — Палестина» и «Союз комитетов сельскохозяйственных рабочих».

Власти Израиля считают, что эти структуры подчинялись НФОП и вербовали его членов, в том числе и для террористической деятельности. Кроме того, указанные организации получали от европейских стран и международных организаций за свою правозащитную деятельность крупные суммы денег, которые затем якобы шли на финансирование Народного фронта.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября минобороны Израиля объявило о решении провести конфискацию имущества ливанской компании Shreif Sanitary, которая будто бы оказывала некую помощь группировке «Хезболла».

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