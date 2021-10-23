Москва, 23 октября, 2021, 06:46 — ИА Регнум. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина не исключила, что ключевая ставка может быть повышена в декабре 2021 года нестандартным шагом, в том числе на 100 базисных пунктов. Об этом она сказала 22 октября на пресс-конференции в Москве.

Kremlin.ru Глава Центробанка Эльвира Набиуллина

«100 базисных пунктов обсуждалось не только на этом заседании. Та вилка, которую мы дали до конца года, допускает и такой вариант», — объяснила председатель Центробанка.

Она добавила, что сейчас говорить об окончании цикла ужесточения денежно-кредитной политики преждевременно, и нужно будет наблюдать «как развивается ситуация».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 75 базисных пунктов, то есть до 7,5% годовых. Нестандартный шаг Набиуллина объяснила динамикой текущей инфляции, и прежде всего высокими инфляционными ожиданиями.