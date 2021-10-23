Тегеран, 23 октября, 2021, 08:03 — ИА Регнум. 22 октября в иранской столице впервые за несколько месяцев состоялись пятничные молитвы, поскольку правительство страны постепенно смягчает ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Пятничные молитвы в Тегеране состоялись впервые за несколько месяцев после того, как были остановлены в связи с пандемией COVID-19. Как сообщает агентство Mehr News, во многих городах страны молитвы проводятся с лета 2021 года по приказу Верховного лидера Исламской революции.

Возобновление пятничных молитв в Тегеране происходит в то время, когда в иранской столице проходит 35-я Международная конференция исламского единства. Международная конференция была официально открыта 19 октября при участии 400 мусульманских ученых и религиозных лидеров, обсудивших существующие конфликты, безопасность и отношения в мусульманском мире.