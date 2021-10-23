Тегеран, , 08:03 — REGNUM 22 октября парламентская делегация Исламской Республики Иран отбыла из Тегерана в Ташкент с миссией по наблюдению за президентскими выборами в Узбекистане. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иранская делегация прибыла в Ташкент по приглашению главы Центральной избирательной комиссии Узбекистана в качестве международного наблюдателя на президентских выборах.

В ходе этого визита парламентская делегация Ирана передаст приглашение спикера парламента Ирана Мохаммада Багера Галибафа спикеру Законодательной палаты Нурдинджону Исмаилову посетить иранскую столицу с официальным визитом.

Предстоящие президентские выборы в Узбекистане запланированы на 24 октября 2021 года. Это будут шестые президентские выборы, которые пройдут в независимой республике. Предыдущие выборы состоялись в 2016 году в результате кончины действующего на тот момент президента Узбекистана Ислама Каримова.