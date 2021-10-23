Тегеран, 23 октября, 2021, 08:04 — ИА Регнум. Иранские изобретатели приняли участие в Хорватской международной выставке изобретений, завоевав три индивидуальные золотые медали и командное серебро. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 22 октября.

Команда молодых изобретателей Ирана на 17-й Международной выставке хорватских изобретений в Загребе продемонстрировала выдающиеся научные достижения страны, завоевав три индивидуальные золотые медали и командное серебро.

Хорватская международная выставка изобретений ежегодно проводится Ассоциацией изобретателей под непосредственным руководством и при прямом посредничестве Национального университета Загреба, Международной федерации изобретателей (IFIA), различных научно-исследовательских организаций и центров, а также министерств науки, образования и исследований в более чем 15 странах мира.

18-я Международная выставка в Хорватии прошла с 14 по 16 октября 2021 года.