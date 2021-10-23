Тегеран, 23 октября, 2021, 08:18 — ИА Регнум. 22 октября торговый атташе Ирана в Ереване, говоря о визите двух специализированных торговых делегаций в Армению, заявил, что в ходе своего визита делегации изучили экспортные возможности и препятствия в торговом сотрудничестве между двумя странами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Акбар Годдари отметил, что эксперты по полимеру и пластмассам встретились с послом Ирана в Ереване Аббасом Бадахшаном Зохури для обсуждения геополитических вопросов, рассмотрения возможностей армянского рынка, а также тем, связанных с совместным производством.

Он подчеркнул, что во время встречи с иранской делегацией глава Армяно-иранской торговой палатыЭрвик Яриджанян подчеркнул важность развития торговли между двумя странами и охарактеризовал существующие препятствия как факторы, подрывающие рост и развитие двусторонней торговли.

Годари отметил, что одной из просьб трейдеров на этой встрече было направить в Иран торговые делегации с целью участия в международных выставках, что привело бы к устранению текущих препятствий.