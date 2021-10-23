Тегеран, , 08:18 — REGNUM 22 октября глава службы государственной безопасности Грузии Григол Лилвашвили и посол Ирана в Тбилиси Акбар Касеми Алиабади встретились с целью рассмотреть текущий уровень двусторонних отношений и региональные события. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В ходе встречи обе стороны обсудили нехватку людских ресурсов, содействие делам иранских инвесторов и экономических активистов, решение проблемы заключенных, углубление гуманитарных отношений и сотрудничество правоохранительных органов между двумя странами.

Ссылаясь на личные подходы грузинских пограничников к взаимодействию между двумя странами, Касеми призвал к созданию специальных механизмов в соответствии с международно признанными нормами и содействию делам иранских инвесторов на территории Грузии.

В ходе встречи экспертных рабочих групп обе стороны также договорились содействовать экономическим, торговым и человеческим отношениям между двумя странами в рамках взаимного уважения и общих интересов.