Тегеран, , 08:18 — REGNUM 24 октября участники 35-й Международной конференции исламского единства проведут встречу с Верховным лидером Исламской революции аятоллой Сейедом Али Хаменеи. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 22 октября.

Помимо иностранных гостей, участвующих в конференции, главы трех ветвей власти и ряд других официальных лиц страны должны встретиться с аятоллой Хаменеи 24 октября, которое приходится на годовщину рождения исламского пророка Мухаммеда.

Встреча состоится в резиденции Верховного лидера в Тегеране с соблюдением медицинских протоколов в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

35-я Международная конференция исламского единства стартовала в Тегеране со вступительной речи президента Исламской Республики Иран Ибрагима Раиси.

Война и мир, исламское братство и борьба с терроризмом, свобода религиозной мысли, борьба с экстремизмом, исламская солидарность, предотвращение конфликтов в мусульманском мире, взаимное уважение между исламскими конфессиями, Палестина и исламское сопротивление — вот некоторые из вопросов, которые были затронуты участниками международной конференции.

На конференции было произнесено 514 докладов, которые транслировались онлайн на официальном сайте Всемирного форума по сближению исламских школ мысли. Организаторы собрали мыслителей из всех географических регионов мира, включая Южную Америку, Африку, Юго-Восточную Азию, Центральную Азию и Кавказ.