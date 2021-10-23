Тегеран, 23 октября, 2021, 08:20 — ИА Регнум. 22 октября посол Ирана в Турции Мохаммад Фаразманд заявил, что обе страны имеют возможности и потенциал для торговли посредством национальных валют. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Отметив, что обе страны находятся под угрозой различных держав, посол заявил: «И Иран, и Турция обладают достаточной экономической мощью, чтобы иметь возможность торговать национальными валютами».

Он также сообщил, что между центральными банками Ирана и Турции даже была подписана сделка по валютному свопу, которая еще не вступила в силу из-за существования произвольных санкций.

«Несколько факторов привели к сокращению двусторонней торговли между Ираном и Турцией за последние несколько лет», — подчеркнул посол. По его словам, односторонние санкции США против Ирана являются главной проблемой, влияющей на сокращение торговли между двумя соседними государствами.

Также он назвал вспышку коронавирусной инфекции еще одним фактором, способствующим снижению уровня торговли между Ираном и Турцией, отметив, что сделки между двумя странами резко сократились с момента начала распространения вируса.

Указав на соглашение о преференциальной торговле между Ираном и Турцией, Фаразманд подчеркнул, что обновление соглашения также может повлиять на торговлю между Тегераном и Анкарой.