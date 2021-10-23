Бразилиа, , 06:30 — REGNUM Бразильский лидер Жаир Болсонару планирует принять участие в саммите лидеров Группы двадцати (G20), который пройдет с 30 по 31 октября в Риме. Об этом сообщили 22 октября в пресс-службе президента Бразилии.

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Вместе с ним на мероприятие собираются отправиться министр экономики старны Паулу Гедес и глава МИД республики Карлос Альберту Франса. Бразильская делегация намерена обсудить на саммите вопросы, касающиеся доступа к вакцинам от COVID-19, а также проблемы развития производства энергии за счет возобновляемых источников.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября ушли в отставку заместитель бразильского министра энергетики Жозе Мауру Коэльо и два заместителя министра экономики Бразилии Джефферсон Биттенкур и Бруну Фунша.

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