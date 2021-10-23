Тегеран, , 08:19 — REGNUM 22 октября президент Ирана Ибрагим Раиси прибыл в провинцию Ардебиль на северо-западе страны. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Сообщается, что иранского президента встретили генерал-губернатор Хамед Аморли и представитель Верховного лидера в провинции аятолла Хассан Амелл.

Во время однодневной поездки Раиси посетил ряд проектов по всей провинции и изучил экономические возможности промышленной и сельскохозяйственной зоны Парсабад Моган. Позднее он также встретился с представителями групп людей в столице провинции.

Как отмечает агентство IRNA, президента сопровождает ряд его заместителей и министров. Министры, сопровождающие Раиси в этой поездке, также посетят другие города провинции, чтобы получить информацию из первых рук о существующих проблемах.

Ибрагим Раиси совершил целый ряд коротких визитов в различные провинции страны с момента своей инаугурации в качестве президента Исламской Республики Иран.