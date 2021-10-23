Красноярск, 23 октября, 2021, 06:26 — ИА Регнум. Двое жителей тундры пропали на Таймыре, спасатели планируют задействовать для поисков вертолет, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Красноярскому краю.

Programmes.putin.kremlin.ru На Таймыре

«Он не полетел, так как условия нелетные были… Сегодня, если позволит погода, полетят», — приводит РИА Новости слова пресс-службы.

Ранее сообщалось, что мужчина и женщина, проживающие в тундре на Таймыре, заблудились после выхода из поселка Носок. Им удалось связаться по спутниковому телефону с родственниками и сообщить, что они потерялись. По их словам, их лодка осталась без топлива, а вода унесла их в неизвестное место. В МЧС РФ отметили, что потерявшихся людей уже ищут.