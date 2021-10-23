Миасс, Челябинская область, 23 октября, 2021, 06:27 — ИА Регнум. В Миассе Челябинской области пожилые люди протестуют против установки мусорных баков в районе сквера. Об этом пишут СМИ.

(сс) Алексей Петров Миасс

По данным Накануне.Ru, они пытались заблокировать проезд строительной техники. Но их оттеснили. Также они обращались за помощью к губернатору Алексею Текслеру.

Впрочем, в администрации Миасса заверили журналистов, что сквера на данной территории нет. Работа по установке баков была продолжена.