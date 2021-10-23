Абу-Даби, 23 октября, 2021, 06:18 — ИА Регнум. Ордер на задержание тележурналиста за его комментарии футбольного матча выдала прокуратура Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом 22 октября сообщило эмиратское госагентство новостей WAM в Twitter.

Задержание

Матч между сборными ОАЭ и Ирака состоялся 12 октября в рамках отборочного тура чемпионата мира по футболу. Счёт по итогам матча составил 2:2. Федеральная прокуратура ОАЭ вынесла предписание о задержании комментатора футбольного матча за разжигание ненависти и нарушение общественной морали во время освещения матча.

Ряд СМИ отмечает, что речь идёт о тележурналисте, работающем на федеральном спортивном телеканале Абу-Даби. Уточняется, что комментарий тележурналиста не прозвучал в эфире во время матча, он высказался во время обсуждения матча с аналитиками в студии, но позднее видеозапись этого разговора была выложена в сеть.

Телекомментатору за правонарушение грозит тюремный срок и штраф в размере от $1,36 тыс. до $136 тыс.

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