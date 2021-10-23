Веллингтон, 23 октября, 2021, 06:16 — ИА Регнум. В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 106 зараженных штаммом «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

Новая Зеландия

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Из них 104 случая были выявлены на островах Северном и Южном, остальные двое заболевших прибыли в страну из-за границы. Всего в Новой Зеландии выявили 2492 случая заражения штаммом «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2. Из них 2389 инфицированных выявили в Окленде, где находится крупнейший очаг распространения инфекции, еще 81 в Ваикато, 17 в Веллингтоне, четверых — в Нордленде и одного в Бленхайме.

Всего с начала пандемии на новозеландской территории выявили 5194 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. В настоящее время в больницах страны лечатся 55 пациентов с COVID-19, из них пятеро помещены в реанимацию.