Красноярск, 23 октября, 2021, 05:31 — ИА Регнум. Пожар произошел в здании правительства Красноярского края, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

Wallspaper.ru Пожар

Сообщается, что возгорание произошло в 05:30 по местному времени (01:30 по московскому) на верхнем этаже строения. Огнем была охвачена площадь 60 квадратных метров. Спасателям удалось потушить пожар, пострадавших не было. В ликвидации возгорания принимали участие 92 человека личного состава и 31 единица спецтехники.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября в Кургане произошел пожар в одной из квартир пятиэтажного жилого дома. В результате возгорания погиб один человек. По предварительной версии, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.