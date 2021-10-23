Киев, , 05:13 — REGNUM Обманом населения назвала экс-премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко утверждения Киева об отсутствии импорта газа из России. Такое заявление сделала Тимошенко 22 октября в эфире украинского телеканала «Наш».

Юлия Тимошенко (сс) Vadim Chuprina

Тимошенко пояснила, что для Украины не существует «никакого европейского газа» и попросила показать ей, где добывается тот газ, который Украина, якобы, получает из Европы. Тимошенко уточнила, что весь газ население страны получало из России.

«Я хочу сейчас проинформировать страну, это был большой обман, никакого европейского газа не было, они сделали, закольцевали фиктивную трубу, но газ шел российский», — рассказала Тимошенко.

Лидер «Батькивщины» отметила, что вся украинская пропаганда должна была утверждать, что газ в страну поставляется исключительно из Европы. Кроме того, это осуществлялось через некоего европейского посредника, который сейчас неизвестен. Кроме того, Тимошенко заявила, что газа в стране нет и его придётся закупать по более высокой цене, нежели раньше.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Украина предложила Газпрому скидку на транзит российского газа через территорию Украины. Президент Украины Владимир Зеленский пояснил этот шаг желанием спасти Евросоюз от энергетического кризиса.

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