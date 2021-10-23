Берлин, 23 октября, 2021, 04:48 — ИА Регнум. Беспилотный летательный аппарат для пассажирских перевозок испытали инженеры в Германии, сообщает портал «Европульс».

Дрон

Предполагается, что беспилотник будет способен заместить легкие самолеты для пассажирских перевозок и работать в качестве воздушного такси. Пока инженеры прогнозируют, что уже через три года дрон сможет начать коммерческие перевозки пассажиров. Ожидается, что у беспилотника усовершенствуют за это время кабину для удобства клиентов.

Сам беспилотник может подниматься на высоту до 22 метров, а также преодолевать расстояние около 40 километров. При этом аппарат выполняет перевозки по заранее запрограммированным маршрутам. Также отмечается, что двигатель БПЛА работает от электричества.