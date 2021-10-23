Кызыл, 23 октября, 2021, 04:11 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на территории Тувы, сообщает пресс-служба Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Zeml.info Землетрясение

По ее данным, эпицентр сейсмособытия располагался по координатам 51,39 градуса северной широты и 91,54 градуса восточной долготы. В региональном управлении МЧС России уточняют, что эпицентр подземных толчков находился в семи километрах от города Чадан.

По предварительным данным, подземные толчки ощутили жители западных районов Тувы. Сведений о возможных пострадавших или повреждениях не поступало. Жители в экстренные службы не обращались.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября землетрясение магнитудой 5 произошло в провинции Альберта в Канаде. Его очаг находился возле населенного пункта Роки-Маунтин-Хауз на глубине девять километров. Пострадавших не было.