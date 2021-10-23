Санкт-Петербург, 23 октября, 2021, 04:07 — ИА Регнум. Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) от наводнений открыли после шторма в Санкт-Петербурге. Об этом 23 октября сообщила пресс-служба Дирекции КЗС.

78.mchs.gov.ru Дамба в Финском заливе

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Затворы КЗС были открыты в связи с успешным отражением натиска стихии. Кронштадтский корабельный фарватер на настоящий момент полностью свободен для прохода судов. Замечания в связи с работой технологического оборудования отсутствуют.

Напомним, решение о закрытии городской дамбы в Санкт-Петербурге было принято в связи с приближением к городу атлантического циклона, который может спровоцировать наводнение.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что дамбу в Санкт-Петербурге закрыли около четырёх часов утра. Уровень воды в акватории Петербурга составлял +88 см, что не представляет угрозы.