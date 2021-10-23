Вашингтон, , 04:03 — REGNUM Не менее 363 американских граждан продолжают находиться на территории Афганистана после завершения эвакуации из страны, 22 октября передал телеканал CNN со ссылкой на сведения Госдепартамента США.

Афганистан tpsdave

Отмечается, что 176 человека из этого количества желают покинуть республику. В Госдепе подчеркнули, что ведомство поддерживает связь со всеми американцами, которые пребывают в Афганистане.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США готовы сотрудничать с другими странами по вопросам вывоза людей с афганской территории.

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