Париж, 23 октября, 2021, 03:49 — ИА Регнум. Более справедливыми и адресными являются меры правительства Франции по поддержке покупательной способности на фоне роста цен на электричество в стране, заявил французский президент Эммануэль Макрон 22 октября на пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Глава республики отметил, что власти страны не могут снизить налоги на энергоносители, поскольку это не является «точечной мерой», это запрещено европейским законодательством. Кроме того, по его словам, налоги на топливо во Франции находятся на среднем европейском уровне и могут быть выше.

Президент добавил, что цены на газ и бензин в стране останутся высокими в ближайшие месяцы из-за ситуации на мировых рынках.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября французский министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр заявил, что стоимость топлива и различных товаров во Франции продолжит расти в течение 2022 года. 21 октября премьер-министр республики Жан Кастекс объявил, что власти страны продлят заморозку цен на природный газ до конца 2022 года.

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