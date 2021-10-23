Пхеньян, 23 октября, 2021, 03:42 — ИА Регнум. Власти США последовательно усиливают военную напряженность в Тайваньском проливе, сообщил замглавы МИД КНДР Пак Мён Хо в официальном заявлении, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Антиамериканский плакат КНДР

«В последние дни США, подстрекая к независимости Тайваня — неотъемлемой части территории Китая, нагнетают военную напряженность», — заявил он.

Дипломат отметил, что в 2021 году Соединенные Штаты неоднократно направляли свои военные корабли в пролив под предлогом свободы судоходства. Также Пак Мён Хо указал, что Вашингтон заключил сделку на поставку оружия Тайбэю, а также проводит учения вблизи Тайваня вместе с союзниками.

Пак Мён Хо выступил в поддержку позиции Китая и объявил, что Северная Корея поддерживает Пекин по вопросам территориальной целостности и защиты страны. При этом дипломат указал, что ситуация с Тайванем связана с ситуацией на Корейском полуострове, где США также демонстрируют враждебную политику и проводят учения. Он не исключил, что сосредоточенные вокруг Тайваня вооруженные силы могут попытаться напасть на КНДР.

При этом замглавы МИД КНДР подчеркнул, что Пхеньян и Пекин будут жестко пресекать любые попытки агрессии или нарушения территориальной целостности государств. Он добавил, что Соединенные Штаты с такой политикой могут попасть в яму, которую рыли для других.