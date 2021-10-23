Санта-Фе, США, 23 октября, 2021, 03:40 — ИА Регнум. Ордер на обыск помещений, в которых проходили съёмки вестерна Rust, в ходе которых актёр Алек Болдуин случайно пристрелил оператора и ранил режиссёра, выдали власти округа Санта-Фе в американском штате Нью-Мексико. Об этом 23 октября сообщила пресс-служба офиса шерифа округа.

Alexas_Fotos Стрельба

Офис шерифа выдал ордер на обыск ранчо Bonanza Creek Ranch, где проходили съёмки фильма. Уточняется, что помещения будут проверены за выходные дни. В связи с «деликатным характером инцидента» никаких заявлений, либо пресс-конференции в течение выходных не ожидается.

Актёр Алек Болдуин написал днём в своём Instagram, что сотрудничает со следствием после инцидента со стрельбой, унёсшего жизнь оператора фильма Галины Хатчинс. Кроме того, актёр рассказал, что поддерживает контакт с семьёй погибшей женщины и оказывает ей всяческую поддержку.

Ранее ИА REGNUM сообщало новые подробности об инциденте со стрельбой на съёмках фильма Rust («Ржавчина»), в результате которого погибла женщина-оператор и был серьёзно ранен режиссёр.