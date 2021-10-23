Киев, 23 октября, 2021, 03:28 — ИА Регнум. Третья партия дополнительной военной помощи от США прибыла на Украину 22 октября, сообщается на странице украинского министерства обороны в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Помощь Украине

В составе груза были доставлены боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение, а также медицинское имущество и другое оборудование. Это последняя партия американской помощи украинским вооруженным силам, которая составляла $60 млн. Первый и второй грузы США доставили на Украину 10 и 18 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что деятельность НАТО на Украине несет угрозу для безопасности России.