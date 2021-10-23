Кейптаун, 23 октября, 2021, 03:14 — ИА Регнум. Высший суд южноафриканской провинции Гаутенг признал виновной 46-летнюю бывшую сотрудницу полиции ЮАР Розмари Ндлову в причастности к убийствам ее шести родственников, 22 октября сообщил портал News24.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг ЮАР

Согласно материалам суда, преступления были совершены в период с 2012 по 2017 год. Обвинение считает, что Ндлову пошла на убийства для получения страховок в размере $100 тысяч за каждого погибшего члена семьи.

Ее также обвинили в найме киллеров и в мошенничестве со страховыми выплатами. Приговор в отношении женщины будет вынесен в ноябре.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле за убийство отчима и сводного брата был приговорен 35-летний житель Воловского района Липецкой области. Он получил 18 лет колонии строгого режима