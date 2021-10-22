* запрещённая в России организация

Дамаск, 23 октября, 2021, 02:58 — ИА Регнум. Авиаудар в северо-западной части Сирии нанесли 22 октября американские военно-воздушные силы, сообщается на сайте Центрального командования США (CENTCOM).

AF.mil БПЛА

В результате операции уничтожен один из главарей террористической группировки «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Удар был нанесен с использованием беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября неизвестные совершили ракетный обстрел военной базы США и западной коалиции в сирийском городе Эт-Танф на стыке границ Сирии, Ирака и Иордании. 22 октября пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что американские военные оставляет за собой право ответных действий в связи с этой атакой.