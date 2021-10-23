Вашингтон, , 02:48 — REGNUM Глава Госдепа США Энтони Блинкен провел переговоры с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем по вопросам Афганистана и Эфиопии, сообщает пресс-служба американского госдепартамента.

Афганистан Личный архив Алексея Юсупова

Отмечается, что в ходе переговорах обсуждались различные вопросы мировой политики, включая ситуаицю в Афганистане. Также обсуждалось и обострение военного конфликта на севере Эфиопии. Блинкен и Гутерриш отметили необходимости предпринять усилия для прекращения огня на эфиопской территории.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВВС Эфиопии нанесли удар по позициям Народного фронта освобождения Тыграя возле населенного пункта Агиба. Отмечалось, что это был уже второй авиаудар за сутки.