Вашингтон, 23 октября, 2021, 02:48 — ИА Регнум. Глава Госдепа США Энтони Блинкен провел переговоры с генсекретарем ООН Антониу Гутеррешем по вопросам Афганистана и Эфиопии, сообщает пресс-служба американского Госдепартамента.

Личный архив Алексея Юсупова Афганистан

Отмечается, что в ходе переговоров обсуждались различные вопросы мировой политики, включая ситуацию в Афганистане. Также обсуждалось и обострение военного конфликта на севере Эфиопии. Блинкен и Гутерреш отметили необходимость предпринять усилия для прекращения огня на эфиопской территории.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВВС Эфиопии нанесли удар по позициям Народного фронта освобождения Тыграя возле населенного пункта Агиба. Отмечалось, что это был уже второй авиаудар за сутки.