Вашингтон, 23 октября, 2021, 02:42 — ИА Регнум. Иск против гражданина Украины подала американская компания Facebook, обвинив его в краже личных данных 178 млн пользователей. Исковая жалоба поступила 22 октября в электронную базу суда по северному округу штата Калифорния.

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Компания утверждает, что Александр Солонченко, также известный под псевдонимом Solomame, в период с января 2018 года по сентябрь 2019 года получил доступ к личным данным пользователей социальной сети Facebook. Указывается, что для этой цели Солонченко применял программное обеспечение, позволившее ему в автоматическом режиме отправлять запросы пользователям через приложение Messenger.

Идентификационные номера и телефоны Солонченко, как утверждает компания, продал на специализированном онлайн-форуме в мае текущего года. До этого инцидента он якобы размещал на портале информацию о 10 млн пользователей украинского Приватбанка и неназванной французской аналитической фирмы.

Руководство Facebook рассчитывает, что суд обяжет Солонченко возместить ей причинённый материальный ущерб и запретит пользоваться сервисами компании.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что компания Facebook утаила информацию о программе «XCheck», чтобы заблокировать экс-президента США Дональда Трампа.