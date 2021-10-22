Санта-Фе, США, 23 октября, 2021, 02:06 — ИА Регнум. В съемочной группе фильма «Раст» за несколько дней до стрельбы с участием актера Алека Болдуина были и внутренние разногласия, сообщает газета The Los Angeles Times.

(сс) Gage Skidmore Алек Болдуин

По ее данным, ряд работников были недовольны условиями труда и недостаточной оплатой. При этом некоторые из них покинули съемочную площадку за несколько часов до инцидента со стрельбой.

Газета отмечает, что группе до съемочной площадки ежедневно приходилось добираться из гостиницы на расстояние около 80 километров. Также источники издания рассказали, что пистолет, из которого стрелял Болдуин, несколько раз давал осечки во время съемок. При этом на съемочной площадке неоднократно нарушались правила безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее голливудский актер Алек Болдуин рассказал, что сотрудничает с правоохранительными органами в рамках расследования инцидента со стрельбой на съемочной площадке фильма «Раст». Он также заявил, что связался с супругом погибшей оператора Галины Хатчинс и предложил ее семье поддержку.