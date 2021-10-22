Вашингтон, 23 октября, 2021, 02:05 — ИА Регнум. В 2021 финансовом году 1,7 млн нелегальных мигрантов было задержано на границах США. Об этом 22 октября сообщает пресс-служба американской пограничной службы.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

За отчётный период, завершившийся 1 октября, было задержано 1 734 686 человек, пытавшихся проникнуть в США через границу с Мексикой. Для сравнения: в 2019 году число нелегальных мигрантов составило 977 509 человек, в 2020-м было задержано 458 088 человек.

Своего пикового значения в текущем году миграция достигла в июле, пограничные службы задержали в этом месяце 213 593 человека. После этого в течение двух месяцев наблюдался небольшой спад.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Мексике около 4 тыс. нелегальных мигрантов из разных стран Южной Америки покинут юг страны и направятся в Мехико.