Манчестер, Великобритания, 23 октября, 2021, 01:58 — ИА Регнум. Подозреваемый в причастности к организации теракта, произошедшего в мае 2017 года у спорткомплекса «Манчестер-арена», задержан полицией в аэропорту британского города Манчестер. Об этом 22 октября сообщило на своем сайте полицейское управление графства Большой Манчестер.

Цитата к/ф «Изображая жертву». реж. Кирилл Серебренников. 2006. Россия Арест

Речь идет о 24-летнем жителе одного из районов графства, который вернулся на родину из-за границы.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая 2017 года на трибуне стадиона «Манчестер-арена», где проходил концерт исполнительницы Арианы Гранде, произошел взрыв. В результате теракта погибли 22 человека и 59 пострадали.