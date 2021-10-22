Манчестер, Великобритания, 23 октября, 2021, 01:33 — ИА Регнум. 24 октября в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» в рамках центрального матча девятого тура Английской Премьер-лиги 2021/22 сыграет с «Ливерпулем». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.

«Манчестер Юнайтед»

После восьми туров «Ливерпуль» с пятью победами и восемнадцатью очками занимает второе место в турнирной таблице лиги. «Мерсисайдцы» остались единственной командой, не потерпевшей ни единого поражения в этом сезоне АПЛ. «МЮ», набрав четырнадцать очков, занимает шестую позицию.

«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» в последний раз встречались 13 мая этого года в матче 34-го тура АПЛ. Тот матч завершился уверенной победой «мерсисайдцев» со счетом 4:2.