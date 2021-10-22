Мехико, 23 октября, 2021, 01:33 — ИА Регнум. Тропический шторм «Рик» сформировался над Тихим океаном у западного побережья Мексики 22 октября, сообщила на своей странице в Twitter Национальная метеорологическая служба страны.

(сс)GDJ Шторм

Его эпицентр находился в 430 км к юго-западу от города Акапулько (штат Герреро). Скорость ветра в пределах шторма составляет 18 м/с, а порывы достигают 24 м/с. При этом отмечается, что «Рик» усиливается и может превратиться в ураган первой категории.

Он движется со скоростью 3 м/с в северо-западном направлении и достигнет территории Мексики 25 октября, принеся с собой сильные ливни, что может спровоцировать наводнения и сход оползней. Кроме того, из-за наступления шторма высота волн на океанском побережье может достигать 3 метров.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября власти мексиканского штата Наярит объявили, что последствия урагана «Памела», обрушившегося на северо-запад Мексики, затронули более девяти тысяч жителей региона.