Мехико, , 01:28 — REGNUM Около 4 тыс. мигрантов покинут город Тапачула в штате Чьяпас на юге Мексики и направятся в столицу страны, город Мехико. Об этом 22 октября сообщает телеканал Televisa.

Мигранты Freedom House

В состав организованной группы мигрантов входят переселенцы из Гаити, Гватемалы, Гондураса, Сальвадора и ряда других менее благополучных латиноамериканских стран. В Мехико иностранцы планируют обратиться к властям с просьбой предоставить им документы, которые дадут право находиться на территории Мексики.

Национальная комиссия по правам человека призвала региональные и федеральные власти Мексики воздержаться от применения силы к мигрантам и обеспечить их безопасность. Незадолго до этого сотрудники миграционной службы Мексики совместно с бойцами нацгвардии рассеяли в штате Чьяпас около 800 иностранных мигрантов, которые пытались добраться до границы с США.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что мигранты пожаловались на жестокое обращение со стороны сотрудников погранслужбы США.

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