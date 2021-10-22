Москва, 23 октября, 2021, 01:26 — ИА Регнум. Сегодня, 23 октября, в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» ЦСКА в матче двенадцатого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 сыграет с самарскими «Крыльями Советов». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

ЦСКА

На данный момент ЦСКА с шестью победами и двадцатью очками идет на четвертой позиции в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов», набрав шестнадцать очков, занимают восьмое место.

В последний раз ЦСКА и «Крылья Советов» играли между собой 24 ноября 2019 года. Тот матч завершился минимальной победой «красно-синих» со счетом 1:0. Единственный мяч на 75-й минуте встречи забил атакующий полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич, который сейчас выступает за лондонский «Вест Хэм».