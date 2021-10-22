Париж, 23 октября, 2021, 01:23 — ИА Регнум. 22 октября испанское изданиеMundo Deportivoсообщило, что руководство «Пари Сен-Жермен» было готово предложить 18-летнего нападающему сборной Испании Ансумане Фати долгосрочный контракт с зарплатой в 15 миллионов евро за сезон. Переговоры могли бы начаться в январе, однако 21 октября «сине-гранатовые» объявили о подписании нового шестилетнего контракта с Фати.

Флаг ФК «Барселона»

По новому контракту с «Барселоной» сумма отступных за Ансумане Фати составит 1 миллиард евро. Transfermarkt оценивает испанского нападающего в 60 миллионов евро.

В текущем сезоне Ансумане Фати принял участие в пяти матчах за «сине-гранатовых» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами в ворота «Леванте» и «Валенсии».