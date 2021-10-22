Вашингтон, 23 октября, 2021, 01:20 — ИА Регнум. Двое сотрудников полиции пострадали в результате стрельбы недалеко от полицейского участка в американском городе Дорал (штат Флорида), 22 октября передал телеканал CNN со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

Цитата из к/ф «Путь Карлито». Реж. Брайан Де Пальма. 1993. США Перестрелка

Преступник, который открыл огонь, застрелен. Пострадавших доставили в больницу. Один из них находится в тяжелом состоянии. Начато расследование причин случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября три человека погибли и еще двое получили ранения при стрельбе в американском городе Кеноша (штат Висконсин).