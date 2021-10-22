Кито, 23 октября, 2021, 01:06 — ИА Регнум. Решение заморозить цены на топливо и ряд продовольственных товаров в Эквадоре приняло правительство страны, 22 октября сообщил на своей странице в Twitter эквадорский президент Гильермо Лассо.

Цитата из х/ф «Королева бензоколонки». Реж. Алексей Мишурин, Николай Литус. 1962. СССР На заправке

Стоимость галлона (3,8 литра) бензина в республике должна составлять $2,55, а дизельного топлива — $1,90. Кроме того, ограничение цен распространяется на продажу риса, молока, фруктов и других продуктов из основной корзины.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября французский премьер-министр Жан Кастекс объявил, что цены на природный газ во Франции будут заморожены до конца 2022 года, а не до апреля следующего года, как планировалось ранее.