Брюссель, , 01:05 — REGNUM Евросоюз выделил деньги на приграничный контроль с Белоруссией. Оно предназначено для обучения персонала, закупку оборудования и инфраструктуры, но не для строительства стены и ограждения из колючей проволоки в приграничных районах ЕС с Белоруссией. Об этом 22 октября заявила журналистам председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Урсула фон дер Ляйен

В общении с прессой она прокомментировала строительство заграждений Польшей и прибалтийскими постсоветскими республиками по периметру границы с Белоруссией, сообщив, что «со всей ясностью» дала понять правительствам этих членов ЕС, что «существует давнее обязательство Еврокомиссии и Европарламента, в соответствии с которым финансирования колючей проволоки и стен не будет».

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Напомним, граничащие с Белоруссией страны-члены ЕС запросили помощь Брюсселя на строительство ограждений вдоль границы, ссылаясь на огромный поток нелегальных мигрантов с белоруской территории. Своими силами они растянули заграждения из колючей проволоки на нескольких участках границы, однако нелегалы большими группами продолжают штурмовать границы Евросоюза. Госпогранкомитет Белоруссии этому не препятствует. Германия обвиняет политическое руководство Белоруссии в «гибридной агрессии», «торговле людьми» и использовании потоков нелегальных мигрантов в качестве «оружия» против ЕС.

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