Мумбаи, Индия, 23 октября, 2021, 00:51 — ИА Регнум. Один человек погиб при крупном пожаре в высотном 61-этажном здании в индийском Мумбаи, сообщает Синьхуа.

skeeze Пожар

Сообщается, что мужчина во время пожара выпал из окна 19-го этажа. При этом спасателям удалось эвакуировать из горящего здания 26 человек, из них никто не пострадал. Пожар удалось ликвидировать, в его тушении принимали участие 14 человек. По предварительной версии, причиной возгорания могло быть короткое замыкание.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня пожар произошел в столице Индии Нью-Дели. По предварительной версии, возгорание было вызвано взрывом газового баллона. В результате пожара погибли четыре человека, еще один пострадал.