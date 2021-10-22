Тунис, 23 октября, 2021, 00:50 — ИА Регнум. Указ о введении в Тунисе паспортов вакцинации от коронавирусной инфекции подписал 22 октября президент страны Каис Саид, передает радиостанция Mosaïque FM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карантин

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Документ касается как граждан республики с 18 лет, так и иностранцев, временно находящихся в Тунисе.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября паспорта о вакцинации от коронавирусной инфекции или перенесенном COVID-19 стали обязательными для работников как государственного, так и частного сектора в Италии.