Саратов, 23 октября, 2021, 00:50 — ИА Регнум. Как минимум пять человек получили травмы в результате столкновения девяти автомобилей в Саратове. Об этом 22 октября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Саратовской области.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла около 20:00 (21:00 мск) на улице Шехурдина. Столкнулись автомобили: три Lada Priora, Ford, ВАЗ-2199, Kia Rio, Renault, ВАЗ-2110, ВАЗ-2111. В результате аварии пострадали мужчина и женщина из ВАЗ-2111, двое мужчин из Ford и девочка пяти лет из ВАЗ-2199. Все пострадавшие госпитализированы.

На месте ДТП работают сотрудники экстренных служб. Также здесь находится начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Саратовской области Юрий Юрин. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Санкт-Петербурге, в котором пострадали 12 человек, двое пострадавших в тяжёлом состоянии.