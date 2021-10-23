Минск, , 00:49 — REGNUM На вопиющие «факты преступной деятельности» обратил внимание членов правительства 22 октября Александр Лукашенко в ходе совещания с советом министров Белоруссии. Он предупредил их о большой опасности для руководства постсоветской республики, исходящей от местных госуправленцев. При этом были упомянуты вице-премьер — уполномоченный президента в Гомельской области Юрий Назаров и глава МВД Иван Кубраков.

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«Посмотрите, что в Гомеле у Назарова творится. Это же катастрофа. Там уже по ночам коров режут и сплавляют в Россию! И это же не первый месяц. И тишина. Надо было вмешательство президента, надо было посылать туда Кубракова, чтобы он кого-то там придушил. Ну так ждите, он там уже», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии. Обращаясь к Назарову, Лукашенко по заведённой им манере стал говорить о себе в третьем лице и сказал: «Ну, а тебе, если ты уполномочен президентом, надо было, как человеку сельскому, лесному, заняться этими тропами, по которым они мясо вывозят в Россию (через жуликов, и должностные лица этим повязаны) и там продают».

«Еще раз предупреждаю: договорились, принято решение — исполняйте. Это сегодня главное. Это вопрос нашей выживаемости. Ибо нас просто как в жерновах перетрут. Если не съедят, то выплюнут», — подчеркнул Лукашенко.

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