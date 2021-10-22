Минск, 23 октября, 2021, 00:41 — ИА Регнум. «Минск — это рассадник этих фейков и прочего», — заявил 22 октября Александр Лукашенко на совещании с членами правительства Белоруссии, обсуждая проблемы исполнительской дисциплины.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

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«Образно говоря, идет война. И очень важна в этой сложной ситуации исполнительская дисциплина. Важно единоличное руководство в этой ситуации. Когда идет война, не обсуждаются там разные варианты в течение недели, потому что за это время погибнут тысячи людей. И лучше принять не совсем точное решение, но действовать, чем бодягу качать из стороны в сторону», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

«Мною приняты выверенные решения, которые поддержаны самими людьми. Да и вы не были против. Ну так и исполняйте. Любое неисполнение, любая информация на эту тему… Вот не обижайтесь на меня. Все вы свои люди, но работать вы со мной не будете. Это касается всех. Особенно Минска, где у меня основной человек — высшее должностное лицо (уполномоченный президента Белоруссии по Минску, председатель Совета Республики Наталья Кочанова. — Прим. президентской пресс-службы). И там же еще у нас целый министр внутренних дел (также уполномоченный по Минску Иван Кубраков. — Прим. президентской пресс-службы), — предупредил Лукашенко. — А вам надо указание еще от президента, чтобы там что-то надо было решить».

Он подчеркнул, что каждое его решение «подлежит неукоснительному исполнению», предупредив: «Решения будут мгновенными и кардинальными». Лукашенко предупредил: «Если еще получится так, как в Бобруйске или Минске (не успели, видите ли, отменить ранее принятые, Наталья Ивановна, решения в горисполкоме). И оставили дурь, которую вообще страшно читать. Тоже проверили. Вы знаете».

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